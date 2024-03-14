В Гродно 14-летний парень ограбил 15-летнего, чтобы «заслужить авторитет среди сверстников» 1 14.03.2024, 14:01

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Но просчитался.

В Гродно 14-летний парень получил «уголовку» за грабеж. Подробности происшествия рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Установлено, что 11 марта 15-летний парень решил продать свою электронную сигарету. Покупателя он нашел в интернете. Около пяти вечера они договорились о встрече вблизи стадиона «Неман».

«Потенциальный покупатель, рассмотрев электронную сигарету, решил за нее не платить и убежал, скрывшись в спортивном комплексе. Продавец не стал его преследовать, а обратился в милицию», — проинформировали в УВД.

Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения. Им оказался 14-летний парень. Подросток пояснил, что украл электронную сигарету, «чтобы заслужить авторитет среди сверстников».

За совершение грабежа в отношении парня возбудили уголовное дело. Ответственность за это преступление наступает с 14 лет.