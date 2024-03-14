Карфагенский мост Александр Белявский, «Высокий Замок»

14.03.2024, 14:05

1,162

На всех ракетах Storm Shadow и морских дронах MAGURA V5 может появиться смайлик.

Если не разрушить Карфагенский мост, то поставки оружия и запасов еще долго позволят агрессору содержать сухопутную армию на полуострове.

Почти одновременно, 9 февраля 2024 года, президент России Путин и глава Святейшего престола Папа Франциск дали интервью журналистам Такеру Карлсену и Лоренцо Бучелли.

Глава Ватикана и глава России разделили между собой целевую аудиторию слушателей. Если Путин обращался к жителям восточной части Украины, которую связывает с Россией общая история, то Папа Франциск обращался к 5 миллионам греко-католиков Западной Украины.

В своем интервью Путин рассказывал басни на историческую тематику, считая почему-то, что жителям Восточной Украины это может быть интересно.

Папа Франциск рассказывал о смирении ягненка перед волком. Наверное, чтобы не портить волку аппетита.

Оба высокопоставленных оратора ставили своей целью предотвратить мобилизацию украинцев как Восточной, так и Западной Украины для защиты своей Родины.

Если интервью Путина оказалось провальным, то речь Папы принесла Кремлю неожиданный пропагандистский успех благодаря провокационному вопросу, с которым Лоренцо Бучелли, театральный критик и журналист из Швейцарии, обратился к главе католической церкви:

«Некоторые в Украине призывают иметь отвагу сдаться, выставить белый флаг. Но другие говорят, что это легитимизирует право более сильного. Что Вы об этом думаете?», – спросил Папу театральный критик в гражданской одежде. На такой вопрос мы можем лишь заметить, что генетический анализ Феликса Дзержинского и Игнатия де Лойолы показал, что они близкие родственники.

Оставим на совести Бучелли, кого он имел в виду под словом «некоторые», кроме откровенных предателей Украины и коллаборантов Кремля, по которым плачет уголовный кодекс.

Ответ Папы оказался находкой для кремлевской пропаганды и сгладил провальное интервью Путина:

«Я верю, что те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры, сильнее. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных игроков».

Можно возмущаться словами Святейшего отца и сожалеть о Папе Иоанне Павле Втором, который бы никогда не изменил европейцам, в отличие от Папы из Аргентины. А можно и задать Святейшему престолу только один вопрос: «Уважает ли Ватикан территориальную целостность Украины?».

Вопрос риторический, потому что призывая Запад не предоставлять оружие Украине, выдавая провалы России на фронте за ее победы и призывая украинцев не идти защищать свою Родину, Папа Франциск не уважает не только территориальную целостность и суверенитет Украины, но и не признает за украинцами права сопротивления агрессору.

И Папа Франциск, и Путин хотят нас заверить, что дела на фронте идут хорошо для России и плохо для Украины.

И это, несмотря на факты уничтожения 40% тоннажа российского Черноморского флота, который уже вынужден бежать из Черного моря, чтобы не быть уничтоженным окончательно. И это несмотря на тот факт, что вооруженные силы России не смогли захватить не только Киев, но хотя бы один областной центр, кроме Херсона. Да и Херсон Вооруженные силы Украины впоследствии освободили от оккупантов.

А то, что ВСУ пока не смогли окончательно изгнать агрессоров с украинской земли при отсутствии превосходства в воздухе, выдается за огромный успех «второй армии мира». Но ведь еще не вечер: прибудут F-16, и контроль над украинским небом перейдет к ВСУ. Тогда не помогут захватчикам, ни зубы Дракона, ни пресловутые КАБы. Ибо в России не останется истребителей, из которых можно будет запускать эти дешевые, а потому и эффективные, управляемые авиабомбы.

Поэтому и Путин, и Папа Франциск спешат сорвать мобилизацию защитников Украины как единственный способ спасти захватчиков от освобождения украинской земли от их присутствия.

Мы можем сделать приятное Папе Франциску: на всех ракетах Storm Shadow и морских дронах MAGURA V5 нарисовать смайлик с маленьким белым флажком и буквой F рядом с ним.

Надеемся, Ватикан не будет судиться с Украиной за столь несогласованное использование торговой марки Святого престола.

Второй целевой аудиторией Папы Франциска были правительства США и других стран, помогающих нам оружием.

Ибо и у Путина, и у Папы было только два тезиса:

помешать поставке западного оружия Украине;

помешать призыву украинцев на защиту своей Родины.

Ответ Госдепартамента США был достойным и взвешенным:

«Очевидно, что мы поддерживаем право Украины защищаться. Мы снова и снова говорим, что ничего об Украине – без Украины».

То есть, если Украина считает, что ей нужно оружие, то мы будем ее поставлять.

Первоочередные усилия по освобождению украинских земель должны быть направлены на освобождение Крыма. Символом и важной транспортной артерией для снабжения оккупационных войск в Крыму стал мост, который оккупанты называют Крымским.

Захватчики построили его между украинским полуостровом Крым и Таманским полуостровом Российской Федерации. Но если смотреть с украинского берега Крыма, то он должен получить название Таманский мост. Поскольку Таманский мост был построен незаконно, так как его строительство в территориальных водах Украины не было согласовано с украинским правительством, его не следует называть даже Таманским.

Его лучше назвать Карфагенским мостом в память о пресловутом коварстве карфагенян.

И так же, как столь коварный Карфаген должен быть разрушен, чтобы агрессия Карфагена против Рима не возобновилась после того, как Карфаген снова накопит ресурсы, благодаря успешной торговле в Тирренском море, так же Карфагенский мост должен быть разрушен, чтобы лишить Россию важного логистического ресурса для захвата Крыма в будущем.

Если не разрушить Карфагенский мост, то поставки оружия и припасов еще долго позволят агрессору удерживать сухопутную армию на полуострове. Также военно-морские силы России должны покинуть севастопольскую бухту из-за той роли, которую они играли в захвате Крыма и в текущей войне против украинского народа.

Возвращение юрисдикции Украины над Крымом означает и возвращение суверенитета Украины над 200-мильной морской экономической зоной, где находятся 80% всех залежей украинского газа.

Разработка этих залежей предоставит украинскому правительству финансовые ресурсы, которые будут использованы для восстановления разрушенной Россией инфраструктуры Украины, а также для гарантии выплаты процентов по кредитам, которым украинское правительство вынуждено будет прибегнуть для ускорения восстановления народного хозяйства Украины. Это опора на доходы от крымского газа будет способствовать повышению кредитного рейтинга украинского правительства, что позволит брать кредиты под более низкие проценты.

15-17 марта в России пройдут президентские выборы. После этого придет время для лозунга: «Карфагенский мост должен пойти ко дну!»

Александр Белявский, «Высокий Замок»