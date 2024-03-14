FT: США провели тайные переговоры с Ираном 3 14.03.2024, 14:13

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Стали известны подробности.

США провели тайные косвенные переговоры с Ираном. Американские дипломаты пытались убедить Тегеран повлиять на йеменских боевиков-хуситов для прекращения атак на судоходство в Красном море.

Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что чиновники из Вашингтона и Тегерана не говорили напрямую – посредниками между ними выступили оманские чиновники.

Как отмечает медиа, переговоры прошли в Омане в январе. Они стали первыми между странами в последние 10 месяцев. В разговоре Вашингтон выразил обеспокоенность по поводу расширения ядерной программы Ирана.

Американскую делегацию возглавили советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и посол США в Иране Абрам Пэйли. Иран представлял заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани, который также является главным переговорщиком Тегерана по ядерной программе.

В Госдепе США заявили, что имеют много каналов для передачи сообщений Ирану.