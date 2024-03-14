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Патриарх Кирилл призвал раздать мигрантам в России паспорта и бросить их на фронт

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  • 14.03.2024, 14:21
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Патриарх Кирилл призвал раздать мигрантам в России паспорта и бросить их на фронт

Чтобы «вместо одного утраченного гражданина получать двух новых».

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал прилагать больше усилий для «ассимиляции мигрантов» в РФ и выдавать им российские паспорта, чтобы «вместо одного утраченного гражданина получать двух новых россиян». Далее он планирует «благословить» этих людей «отправиться защищать новую родину» на войне.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Всемирного Российского Народного Собора. Таким образом, Кирилл обратился к священнослужителям и всем верующим в связи с предстоящими выборами президента России.

В заявлении, в частности, говорится о необходимости борьбы за «православную идентичность на нашей Русской Святой Земле» и собрании всех земель «Малороссии» для создания «Великого Православного Государства Российского».

«Особой святыней для нас является Крестное знамение, осените им каждого приобретателя российского гражданства и благословите его на поход за новую родину», – говорится в документе.

Подытоживая, Кирилл благословил «раба божьего Владимира на президентство».

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