Россияне бегут из Грайворона под натиском наступающих добровольцев 13 14.03.2024, 14:39

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Видеофакт.

Российские добровольцы, ведущие бои в трех областях России возле границы, выступили с обращением к губернаторам Курской и Белгородской областей, призывая их немедленно объявить эвакуацию гражданского населения в связи с активизацией боевых действий и планами дальнейшего наступления.

Совместное обращение РДК, Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» появилась в Интернете. Добровольцы заявляют, что продолжают наносить массированные удары по российским военным, освобождая захваченные российскими властями области.

Более того, реагируя на отсутствие действий со стороны российских властей, местные жители бросились бежать из населенных пунктов на линии боевого столкновения, пишет dialog.ua.

Очевидцы публикуют кадры бегства местных жителей из Гайворона (Белгородская область).

«Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей», - отмечено заявлении добровольцев.