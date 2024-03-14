Армянский суд признал законным задержание Ярослава Новикова по запросу Беларуси 1 14.03.2024, 14:37

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Защита белоруса планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

Генеральная прокуратора Армении получила из Минска документы, согласно которым силовые органы Беларуси требуют выдачи задержанного в феврале в Армении белоруса Ярослава Новикова.

Как сообщил «Радыё Свабода» юрист Хельсинской ассоциации в Армении Араик Папикян, представляющий интересы Ярослава Новикова, на самом деле было только письмо с просьбой выдать его подзащитного.

«7 марта суд рассмотрел новое ходатайство прокурора об аресте Ярослава с целью выдачи и удовлетворил его. Сейчас за обжалованием этого решения мы обратились в апелляционный суд», — сообщил Араик Папикян.

По его словам, ранее апелляционный суд признал законным решение суда первой инстанции от 4 февраля, согласно которому Ярослава Новикова взяли под стражу на 40 суток.

На вопрос, означает ли, что после такого решения суда Армения может выдать Ярослава Новикова в Беларусь, Араик Папикян ответил: «Формально, да. Но прокурор Армении еще не одобрил решение о выдаче, которое также должен рассматривать суд. К тому же, мы имеем возможность обратиться в Европейский суд по правам человека по 39 статье (временная мера, согласно которой ЕСПЧ может запретить выдачу. — РС). Я уверен, что мы имеем все правовые возможности, чтобы Ярослава не выдали».

Адвокат также сообщил, что 19 марта состоится собеседование Ярослава Новикова с сотрудниками миграционной службы по его заявлению о предоставлении убежища. «Миграционная служба получила письмо поддержки от Миссии демократической Беларуси в Брюсселе», — добавил Араик Папикян.

Что предшествовало

Гражданина Беларуси Ярослава Новикова задержали 2 февраля в Армении при пересечении границы с Грузией, когда выяснилось, что власти Беларуси объявили его в межгосударственный розыск СНГ по обвинению в уклонении от службы в армии. Ранее ему продлили срок содержания под стражей.

Ярослав Новиков планировал переехать из Грузии в Болгарию, но не получил визы. Ему посоветовали получить необходимую визу на родине, но Новиков туда не поехал из-за риска быть арестованным. Вместо этого он отправился в соседнюю Армению, чтобы податься на визу там.

Суд Армении 4 февраля взял Ярослава Новикова под стражу на 40 дней для дальнейшей передачи властям Беларуси после получения соответствующих документов из Минска.

Во время пребывания в изоляторе белорус подал заявление в миграционную службу Армении за получением статуса беженца и политического убежища.