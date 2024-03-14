Андрей Санников: «Черные лебеди» выбирают место для приземления в резиденции Лукашенко 14.03.2024, 14:51

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Андрей Санников

Беларусь очень быстро встанет на ноги после освобождения.

8 марта лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников отметил 70-летний юбилей.

В интервью Charter97.org политик рассказал о «черных лебедях» для Лукашенко и как Беларусь будет отстраиваться после освобождения от диктатуры:

— Будет какой-то «черный лебедь» для Лукашенко?

— Будет и не один. Я думаю, что «черные лебеди» на дальних подступах уже есть и уже летают, выбирая место для приземления в одной из резиденций.

— Готовы ли вы возглавить МИД или правительство в демократической Беларуси? Какие реформы нужно будет проводить в первую очередь?

— От режима Лукашенко достанется очень непростое «наследство». И надо понимать, что первое правительство должно быть готово идти на самопожертвование, потому что предстоят сложные и, наверное, непопулярные реформы.

Но, тем не менее, я считаю, что моя обязанность — участвовать в реформах. А на каком уровне — это уже дело второе. У нас хорошая команда, и мы никуда и никогда в сторону не отойдем. Мы способны среди своей команды распределять и роли, и функции. Поэтому - посмотрим.

А главное, что после освобождения Беларуси появится важнейший фактор: заработает свобода. Как общая свобода для государства, так и свобода для труда, для предпринимателей, для людей. Это сильнейший фактор.

Если ты даешь людям свободу и обеспечиваешь достойное вознаграждение за их труд, то многое возможно. Сегодня построена система воровства, поборов, грабежей со стороны Лукашенко, который требует все больше и больше ресурсов для удержания власти.

На что идут эти ресурсы? На репрессивный аппарат. Только за счет насилия и существует этот режим. Когда люди станут свободными, то не так сложно будет реформировать то же сельское хозяйство, потому что колхозный строй настолько уже себя изжил, что просто непонятно, как он еще все держится.

Это фактор номер один: свобода.

Второй фактор — это, конечно, включение интеллектуального потенциала собственного и наших соседей, вообще всех европейских государств. Потому что за эти 30 лет, которые Лукашенко держит страну в колхозном отстойнике, государства в Европе прошли огромный путь и преуспевают. И опыт у них, в том числе и опыт реформ, накоплен богатейший — удачный и неудачный. Просто надо не стесняться спрашивать и не быть самоуверенным, мол, я все знаю, а пользоваться этим опытом, приглашать специалистов, которых вокруг много.

Не обязательно проходить через «шоковую терапию», как было в Польше. Можно проходить через «бархатную терапию», как в Чехословакии. Можно проходить через реформирование тех же колхозов, как в Литве, реформирование финансовой системы, как в Словакии. Очень богатый опыт вокруг.

И я всегда говорю, что Беларусь в плане реформ обязательно будет естественной историей успеха. Потому что страна управляемая, страна трудолюбивая, в ней высокий образовательный ценз рабочей силы, очень высокая степень ответственности.

Белорусы обладают такими бесценными качествами, что наша страна очень быстро встанет на ноги после обретения свободы. Но для этого надо будет как следует постараться.

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