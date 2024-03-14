Девушка-подросток в Минске подала в суд иск против отца и потребовала лишить его родительских прав 14.03.2024, 14:47

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Что стало причиной?

Суд Московского района Минска в феврале рассмотрел довольно необычное гражданское дело. Несовершеннолетняя девушка подала иск против собственного отца — требовала лишить его родительских прав. Прислушались ли к ней? Итог опубликован в банке судебных решений, пишет zerkalo.io.

В своем иске девушка указала, что после развода родителей она живет с мамой. Отношения с отцом плохие. Он часто звонил дочери пьяный, а после очередного звонка, когда он «в грубой форме высказывал негативное мнение» о дочке и ее матери, девушка вообще прекратила общение с отцом. К тому же он полностью самоустранился от ее воспитания, не интересуется жизнью дочки, ее учебой. Алименты тоже платит с трудом — уже накопился долг.

С учетом всех этих обстоятельств подросток попросила лишить ее отца родительских прав.

Минчанка воспользовалась правом, которое дает ей Гражданско-процессуальный кодекс. Согласно ст. 59, несовершеннолетние, достигшие 14 лет, могут лично обращаться в суд для защиты своих прав, согласия родителей не требуется, при этом можно пользоваться помощью адвокатов и других представителей.

В суде приняла участие и мать девушки. Она поддержала иск дочери и потребовала взыскать с экс-супруга возмещение расходов на юридическую помощь.

Также на заседании был опрошен представитель районного управления по образованию. Госорган предоставил заключение о том, что лишение мужчины родительских прав на детей является целесообразным. Такого же мнения был и прокурор.

Сам нерадивый отец иск не признал. Однако это не повлияло на решение суда. Выслушав все стороны, допросив свидетелей и изучив письменные материалы дела, судья пришел к выводу, что требование правомерно и иск должен быть удовлетворен.

Согласно ст. 80 Кодекса о браке и семье, родителя могут лишить родительских прав в отношении несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что он или она уклоняются от своих родительских обязанностей, злоупотребляют родительскими правами или жестоко обращаются с ребенком, ведут аморальный образ жизни и так далее.

Минчанина лишили родительских прав в отношении дочери-подростка и взыскали с него в пользу бывшей жены 1965 рублей для возмещения расходов на юристов, а также госпошлину. Девочка была оставлена на воспитании матери.