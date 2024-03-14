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СМИ: Добровольцы могли использовать танки PT-91 Twardy для прорыва в РФ

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  • 14.03.2024, 15:09
  • 4,004
СМИ: Добровольцы могли использовать танки PT-91 Twardy для прорыва в РФ
иллюстративное фото

Техника является польской глубокой модернизацией советского Т-72М1.

Бойцы Легиона «Свобода России» могли применить польские танки PT-91 Twardy во время рейда на российскую территорию. Об этом сообщает польской портал ZBiAM.

Утром 12 марта российские добровольцы из подразделений «Русский добровольческий корпус», Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» начали операцию в российских приграничных населенных пунктах. В сети появилось видео, как танк с флагом ЛСР проезжал мимо дома, эксперты польского портала предполагают, что это был PT-91 Twardy.

Танк является польской глубокой модернизацией советского Т-72М1. Машины передавали Украине в течение 2022-2023 годов с вооружения польской армии.

Также авторы считают, что из-за малой численности российских добровольцев операции на границе с РФ не имеют значительного военного характера. Речь скорее идет о демонстрации такой возможности. При этом в Defense Express добавляют, что на самом деле сложно установить, действительно ли на видео Twardy, потому что Украина получила сотни Т-72 различных модификаций, которые визуально очень похожи между собой. Кроме этого российские источники сообщали, что добровольцы РФ могли потерять как минимум один танк — Т-64БВ.

Особенностью польской модернизации Т-72М1 является установка собственных разработок:

динамическая защита ERAWA;

система управления огнем DRAWA;

двигатель S-12U на 850 л.с;

цифровой блок для механика-водителя.

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