В Москве на здании Минобороны РФ появился странный человек 12 14.03.2024, 15:37

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У него есть ружье.

На здании Министерства обороны России в Москве начал дежурить военный с ружьем. Об этом свидетельствует фотография, присланная в российскую редакцию «Радио Свобода».

Отмечается, что более чем через год после того, как на здании Минобороны РФ был установлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», рядом с ним начал нести дежурство солдат с помповым ружьем.

Эксперты говорят, что ружье, как и сам «Панцирь», является средством защиты от дронов. Они обеспечивают широкое рассеивание картечи в снаряде.

Фотографии зенитных ракетных комплексов, которые военные установили на крышах домов в центре Москвы и возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огареве, начали появляться в январе 2023 года.

Несмотря на их установку, уже в мае 2023 года Москва подверглась массовой атаке беспилотников.

В июле «Панцирь-С1» на крыше штаб-квартиры Минобороны РФ не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара по Москве менее чем в 300 метрах.