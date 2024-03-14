Путин испугался 1 Вера Перовская, Newssky

14.03.2024, 15:47

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Главе РФ не дают покоя «интервенты».

«Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и будем относиться, даже если они появятся на территории Украины, они это понимают», – заявил Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву, чем только подтвердил, что истинная цель РФ – уничтожить украинский народ, который, по мнению россиян, не имеет право на независимое и суверенное государство. Собственно, как и Армения, Казахстан и другие постсоветские республики, которые в 1991 году сумели сбежать из «тюрьмы народов».

Так Путин отреагировал на дискуссию в западном обществе, которая началась после того, как в феврале президент Франции не исключил отправку западных войск в Украину, отметив, что консенсуса сегодня нет, однако «в будущем ничего исключать нельзя». Заявление прозвучало по итогам парижской конференции, в которой приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры порядка 20 европейских стран. США на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию – глава МИД Дэвид Кэмерон.

Консенсуса нет, но уже 9 марта Politico сообщила о создании Францией коалиции стран, готовых к потенциальной отправке своего военного контингента в Украину. По данным издания, инициативу поддержали в том числе Литва, Латвия и Эстония. Не исключили подобного варианта развития событий в Польше и других странах.

При этом российский диктатор уверен, что присутствие иностранных войск в Украине не изменят ситуацию на поле боя.

«Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», – успокоил самого себя президент из подворотни.

Украина в настоящее время не обращалась с просьбой об отправке военных контингентов, но нельзя исключать вероятность того, что в будущем политическая и военная ситуация будут способствовать принятию соответствующего решения. Эмманюэль Макрон прав, заранее инициируя дискуссию о принципиальной возможности направления военных контингентов в Украину в будущем.

НАТО не планирует отправлять войска в Украину, например, отреагировал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс «не является стороной конфликта», а Украина пока не является его членом. «Даже если отдельные страны НАТО отправят войска в Украину, это повлияет на альянс в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне», – пояснил он. Отвечая на вопрос о том, совершил ли Макрон ошибку, говоря о «стратегической неоднозначности», генсек сказал: «Я считаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас».

Нас такое заявление не должно успокаивать, вопит роспропаганда. НАТО уже сейчас опосредованно ведет войну с Россией через Украину. Со временем отдельные страны Альянса вводят на украинскую территорию свои воинские контингенты. И далее для втягивания всего НАТО в непосредственные боевые действия с РФ останется совсем немного. Именно сегодня решается вопрос этого будущего. И здесь, как мы уже писали, мяч – на стороне России. Только наши решительные доходчивые действия могут предотвратить такое развитие.

В кои-то веки согласимся с пропагандистами, ведь в истории немало примеров, когда страны – члены НАТО вели свои собственные военные кампании без привлечения всего Альянса.

Кроме того, не стоит забывать, что РФ является реальной угрозой для НАТО и готовится к агрессии против сопредельных стран – членов.

Об угрозе предупредил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области нацбезопасности. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <…> Путин нападет на союзников НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», – отметил он.

Путин назвал слова Байдена чушью. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – сказал он. У России якобы нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

Просто напомним, как Россия врала, что войны с Украиной не будет. Об угрозе подобного сценария на Западе говорили еще с конца 2021 года, но первые лица РФ, включая Путина, многократно отвергали наличие планов вторжения и даже высмеивали такие опасения.

В частности, первой о стягивании российских войск к границе с Украиной сообщила The Washington Post 30 октября 2021-го, а 1 ноября эти сведения опубликованными спутниковыми снимками подтвердило Politico. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения «информационным залпом» и «фейк-кампанией». К опровержениям подключился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Подобные заголовки – не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», – заявил он. 26 декабря пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос Владимира Соловьева, не нападет ли Россия первой: «Россия никогда первой ни на кого не нападала». 20 февраля он развил эту мысль: «Россия, которая пережила столько войн, – это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война».

Ну, а в ночь на 24 февраля диктатор Путин в телеобращении к россиянам объявил о старте «военной операции» на территории Украины. Так началась полномасштабная война – пока только с Украиной, но на очереди и другие, в том числе страны – члены НАТО.

Вера Перовская, Newssky