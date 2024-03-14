Китайцы массово оккупируют Байкал и Восточную Сибирь 2 14.03.2024, 15:57

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Местные россияне бьют тревогу.

Россияне всерьез напуганы китайской экспансией в Сибири, где китайцы ведут тихую оккупацию Иркутской области и Байкала, передает dialog.ua.

Ситуация настолько серьезна, что на местном телеканале вышел сюжет, рассказывающий подробности нашествия китайцев.

Местный телеканал показал сюжет, в котором подробно описывается нарастающая проблема. Китайцы, по данным телеканала, массово строят на берегах Байкала свои дома и отели, игнорируя российское законодательство и вызывая возмущение среди местных жителей.

Ситуация становится все более напряженной с увеличением количества китайских граждан, проникающих в регион. Количество переселенцев может достичь нескольких миллионов.

«Захватывают нас потихонечку без войны», - говорит на улице местный житель.

Местная общественность продолжает требовать действий, чтобы предотвратить дальнейшую экспансию китайцев в Сибири.

Количество китайцев постоянно растет. Более того, группы китайских туристов прямо заявляют, что Байкал и прилегающая территории принадлежат Китаю.