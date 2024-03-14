Минчанин испортил друзьям свадьбу, а постороннему человеку — новый лимузин с плазменным телевизором 14.03.2024, 15:56

1,006

иллюстративное фото

Чем мотивировал свой поступок?

Свадьбу, которую вряд ли кто-то забудет, отмечали в октябре прошлого года в ресторане на проспекте Победителей в Минске. Новобрачные пригласили на торжество и своего 23-летнего друга.

Вечером, уже изрядно выпив, гость вышел на улицу покурить и вдруг, оголив торс, стал крушить припаркованный рядом с заведением лимузин Lincoln Town Car. Он нанес по кузову не менее 10 ударов ногами и руками, разбил стекла, запрыгнул на крышу и помял ее, потом достал из салона плазменный телевизор, изогнул и выбросил.

Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре.

Минчанина задержали и забрали в милицию. Он признался, что спьяну по ошибке подумал, будто лимузин принадлежит его знакомому, с которым у него были неприязненные отношения, и таким образом решил ему отомстить. Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3200 рублей. К слову, владелец приобрел лимузин незадолго до случившегося.

На молодого человека завели уголовное дело. Ранее его судили уже четырежды, последний раз — в сентябре 2023 года за хулиганство.

На сей раз суд признал парня в повторном злостном хулиганстве и с учетом предыдущего наказания приговорил к 3 годам колонии общего режима.

Приговор еще не вступил в силу.