Минчанин испортил друзьям свадьбу, а постороннему человеку — новый лимузин с плазменным телевизором
- 14.03.2024, 15:56
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Чем мотивировал свой поступок?
Свадьбу, которую вряд ли кто-то забудет, отмечали в октябре прошлого года в ресторане на проспекте Победителей в Минске. Новобрачные пригласили на торжество и своего 23-летнего друга.
Вечером, уже изрядно выпив, гость вышел на улицу покурить и вдруг, оголив торс, стал крушить припаркованный рядом с заведением лимузин Lincoln Town Car. Он нанес по кузову не менее 10 ударов ногами и руками, разбил стекла, запрыгнул на крышу и помял ее, потом достал из салона плазменный телевизор, изогнул и выбросил.
Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре.
Минчанина задержали и забрали в милицию. Он признался, что спьяну по ошибке подумал, будто лимузин принадлежит его знакомому, с которым у него были неприязненные отношения, и таким образом решил ему отомстить. Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3200 рублей. К слову, владелец приобрел лимузин незадолго до случившегося.
На молодого человека завели уголовное дело. Ранее его судили уже четырежды, последний раз — в сентябре 2023 года за хулиганство.
На сей раз суд признал парня в повторном злостном хулиганстве и с учетом предыдущего наказания приговорил к 3 годам колонии общего режима.
Приговор еще не вступил в силу.