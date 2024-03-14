«Посинели не только пальцы, а и губы» 1 14.03.2024, 16:05

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Белоруска жестко прошлась по последним заявлениям диктатора.

На днях Лукашенко честно признался, что, не смотря на все, санкции действуют, и действуют хорошо, пишет в письме в редакцию сайта Charter97.org читательница Юлия из Минска.

Жаль, что введенных санкций мало, чтобы не просто душить, а наконец-то задушить диктатора. Чтобы посинели не только пальцы, а и губы. Пора уже кампанию для Путина в холодильнике поддержать, а то ему там одному даже мертвому страшно.

Лукашенко пожаловался, что белорусы плохой народ, точнее, «народец». Действительно скверный, хочется мне согласиться, если бы был сильным народом, то давно уже бы сбросил со стула бесноватого диктатора. Но не соглашусь, ведь белорусы - интеллигентный народ, трудолюбивый, умный и способный! Способный на солидарность и смелые поступки.

Но пока режим требует, чтобы белорусы сами навели порядок во дворах. И тогда возникает вопрос, а за что мы деньги платим коммунальному хозяйству. За то, чтобы самим все сделать? За те деньги, который мы годами отчисляем на обслуживание нашего двора, то я думаю мы бы себе уже и открытый бассейн установили бы, и тренажеры. Так то стоят у нас только старые скамейки и турники - свидетели советских времен.

Вот приказал отремонтировать до 9 мая дороги. Мол, дворы вы уже как-нибудь сами, нам бы дорогом совладать. Сижу и смеюсь. Да чтобы отремонтировать дороги, потребуется не три месяца, а как минимум три года. А чего это они у нас до сих пор в таком состоянии?

Налог на дороги мы уже не первый год платим, только происходит то же, что и с дворами. Деньги взяли, на карательный аппарат потратили, а дорог как не было, так и нет.

«Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна», —кричит диктатор с трибуны. На самом же деле наши люди от власти требуют только одного - идите прочь, а дворы и дороги мы и сами отремонтируем!