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Украина создает в РФ дефицит топлива

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  • 14.03.2024, 16:18
  • 3,618
Украина создает в РФ дефицит топлива

Самые болезненные удары – не по нефтебазам.

Украина в последнее время значительно интенсифицировала атаки БПЛА на объекты нефтяной инфраструктуры России, что привело к проблемам оккупантов с поставками топлива, в частности, на линию фронта, пишет «Апостроф».

- Нынешние удары можно оценивать как беспокоящие (для россиян), поскольку даже совокупно они пока не могут повлиять на обеспеченность нефтепродуктами потребителей в РФ. Пока, - сказал руководитель украинских специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

В то же время, по его словам, подобные атаки приводят к проблемам с логистикой.

- Усложненная логистика, в том числе, поставок подразделениям, которые находятся непосредственно на линии фронта. Нельзя сказать, что они вообще не получают топливо, но если какая-то нефтебаза загорается, необходимо срочно искать замену. И приходится искать дольше, везти дольше, распределять дольше, а потому это может повлечь за собой ситуативный дефицит топлива в тех или иных подразделениях, - отмечает Рябцев.

При этом наиболее болезненными для РФ являются удары не по нефтебазам, а по установкам первичной переработки нефти.

- Резервуаров много, а установок, как правило, одна или две на весь завод. Если последующие удары будут концентрироваться на установках по первичной переработке нефти, это может вызвать гораздо большие проблемы, чем существующие сегодня, - отметил эксперт.

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