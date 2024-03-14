«Яндекс» будет дольше искать такси для тех, кто часто отменяет поездки 1 14.03.2024, 16:23

Коснется ли это белорусов?

Сервис «Яндекс такси» начал внедрять новый алгоритм, учитывающий отмены поездок со стороны пользователей. Он поможет сдерживать цены на такси, сообщает российский ТАСС со ссылкой на представителей компании.

Алгоритм определяет соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира. На основе расчета по данным последних 30 заказов пользователю присваивают один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок».

Во втором случае поиск авто может проводиться дольше, при самом низком статусе поиск машины медленнее, а функция заказа нескольких такси недоступна.

Водителю в первую очередь предлагают заказ, который с большей вероятностью состоится. При этом алгоритм не будет считать вынужденные отмены – например, когда автомобиль едет значительно дольше, чем рассчитывалось при заказе, или длительное время стоит на месте. Сервис предупредит о нововведении прямо в приложении, там же можно будет посмотреть и показатель отмен.

Журналисты av.by обратились в «Яндекс Go», чтобы уточнить: будет ли данное нововведение реализовано в Беларуси? В пресс-службе коротко ответили, что подобная мера актуальна только для соседней страны.