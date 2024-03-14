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В Хорватии распустили парламент

  • 14.03.2024, 16:36
В Хорватии распустили парламент

Для проведения досрочных выборов.

Хорватские законодатели в четверг проголосовали за роспуск парламента, чтобы открыть путь к парламентским выборам, которые должны состояться в течение двух месяцев, сообщает Reuters.

Голосование было запланировано на осень, но правительство решило провести его до выборов в Европарламент в июне.

Официальное заявление о роспуске парламента подали 11 оппозиционных партий во главе с Социал-демократической партией (SDP) и левой экологической партией «Можем!» после волны протестов против политики правящего Хорватского демократического союза (HDZ) во главе с действующим премьер-министром Андреем Пленковичем.

Ожидается, что президент Зоран Миланович официально назначит дату выборов на этой неделе.

Правоцентристский HDZ возглавляет правительство в течение последних трех сроков, а Пленкович был премьер-министром в течение последних восьми лет. Опросы показывают, что HDZ, скорее всего, победит на выборах, но сформировать новое правительство будет трудно.

В конце февраля правящее большинство в парламенте Хорватии отказалось его распустить и назначить выборы, несмотря на требования оппозиции, которая пообещала провести ответные акции протеста.

17 февраля тысячи людей вышли на митинг в столице Хорватии Загребе, обвиняя правящую правоцентристскую партию в коррупции и требуя скорейшего проведения нынешних парламентских выборов.

Ранее несколько сотен журналистов устроили в Загребе акцию протеста против намерений властей принять законопроект, который потенциально предусматривает заключение за разглашение подробностей уголовных расследований.

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