«Рейсов стало меньше, а некоторые маршруты изменились» 14.03.2024, 16:42

Крупный перевозчик честно рассказал, что с автобусами в ЕС после закрытия «Привалки» и «Котловки».

С 1 марта 2024 года Литва закрыла на границе с Беларусью пункты пропуска «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).

Как спустя две недели это отразилось на автобусах и ценах на билеты, представители сервиса «Атлас» рассказали Office Life.

Рейсов стало меньше, а некоторые маршруты изменились, говорят в компании. Например, из Гродно в Польшу автобусы сейчас едут только через пункт пропуска «Брест» («Тересполь»). При этом большинство рейсов идут в Варшаву, а прямых автобусов из Гродно в Белосток стало меньше.

В компании отметили, что стоимость билетов из Гродно выросла только до Белостока, прибавив 20 рублей.

Поездки из Минска в Варшаву подорожали с минимальных 105 рублей до 130 рублей, а в Вильнюс — плюс 20%, сейчас они стоят от 100 рублей.

В компании также отметили, что очереди действительно выросли. Так, в праздничные дни ожидание на границе может занять до суток. Особенно сложно на польском направлении, где перевозчики снимают или добавляют рейсы в зависимости от ситуации на границе.

В то же время прямых рейсов из Беларуси в Польшу через Литву теперь нет, уточнили в компании «Атлас». Но многие пассажиры все равно едут до Вильнюса или других литовских городов, а там пересаживаются на автобус в Варшаву, Белосток или по другим направлениям. Так они рассчитывают выиграть время за счет меньшей очереди и более быстрого прохождения границы.