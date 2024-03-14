Таджик получил паспорт РФ и сбежал в Беларусь от службы в армии 1 14.03.2024, 16:51

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Что было дальше?

Беларусские силовики задержали уроженца Таджикистана с российским паспортом за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на Следственный комитет России.

Два уроженца Таджикистана в 2019 и 2022 годах получили гражданство РФ, а затем были призваны на срочную военную службу. В армию мужчины служить не пошли и попытались скрыться. В октябре 2023 года в отношении них возбудили уголовное дело, а позже заочно предъявили обвинение и заключили под стражу.

Следователи выяснили, что мужчины находятся в Беларуси. Одного из них на днях задержали. На допросе он полностью признал вину. Второй фигурант уголовного дела все еще разыскивается.