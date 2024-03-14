СМИ: К военной поддержке Украины присоединился еще один мощный игрок с внушительным арсеналом 3 14.03.2024, 17:00

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Он производит вооружение по американской лицензии.

Япония официально согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и Великобританией в рамках программы поддержки Украины вооружением и военным оборудованием. Об этом сообщает японское издание Yomiuri.

Официальное обсуждение сотрудничества для совместного производства проведут на саммите правительства США и Японии в Вашингтоне 10 апреля 2024 года.

В первую очередь в рамках обсуждений Соединенные Штаты планируют договориться о закупке японского вооружения, которое производится внутри страны по американской лицензии.

Поскольку запасы вооружения США значительно снизились из-за активной помощи Украине, правительство планирует закупать оружие у Японии, передавая Украине собственное вооружение. Следует отметить, что страна уже сделала несколько шагов по ослаблению экспортных ограничений, которые помогут Украине получить большее количество вооружений.

Прежде всего речь идет об изменениях в так называемых «трех принципах экспорта», которые Япония ослабила в декабре 2023 года. В рамках этих изменений страна приступила к выполнению двух заказов.

Первый заказ рассчитан на поставку Соединенным Штатам зенитных ракет MIM-104 в зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Поскольку японская компания Mitsubishi Heavy Industries является единственным зарубежным производителем ракет в эти комплексы с большим процентом локализации, экспорт ракет в США позволит увеличить количество ракет, которые будут переданы Украине.

Вторым заказом стала передача Соединенному Королевству 155-мм артиллерийских снарядов L15A1, производимых в Японии по лицензии и используемых гусеничными САУ Type 99, САУ колесными Type 19 и прицепными гаубицами FH-70.

Обе страны стремятся помочь Украине оружием и боеприпасами, поэтому Япония намерена передать в Соединенное Королевство свои артиллерийские боеприпасы, а Британия, со своей стороны, передаст Украине артиллерийские боеприпасы из собственных складов.