Кремль берет под контроль киберсистему Беларуси 1 14.03.2024, 17:05

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РФ получит полный доступ к данным.

- Несколько дней назад состоялся визит руководства Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Лукашенко в Москву. На фоне насыщенной информационной повестки в стране это событие осталось практически незамеченным. А зря, - отмечает читатель сайта Charter97.org Ян.

ОАЦ подписал договор о сотрудничестве с группой «Солар». Именно эта компания будет теперь защищать от кибератак всю информационную инфраструктуру в границах так называемого союзного государства. По крайней мере, такая формулировка указана в соглашении.

Для справки: «Солар» является мощнейшим столпом в обеспечении системы кибербезопасности ФСБ, ФСО и ФНС РФ. Эта компания полностью подконтрольна (если не основана) российскому силовому блоку, а также входит в систему «Ростелекома» на правах автономной структуры.

Именно «Солар» тестирует ограничения в работе сервисов «Telegram», «TikTok» и «Youtube» на территории России. Теперь «Солар» официально заходит в Беларусь. Нет сомнений, что уже апробированные на россиянах методики будут теперь реализовываться и в нашей стране.

Однако существует и другая опасность. Фактически российские силовики получат полный доступ к киберсистемам всех правительственных структур. Чем это грозит, можно легко представить.

Понимает ли это Лукашенко? Возможно. Вопрос, спрашивают ли в Кремле его согласия?