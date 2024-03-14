Politico: США допустили поддержку наземной операции Израиля в городе Рафах 14.03.2024, 17:12

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Но при одном условии.

Администрация президента США Джо Байдена готова поддержать наземную операцию армии Израиля в городе Рафах при условии, что это не будет выглядеть как полномасштабное вторжение.

Об этом стало известно изданию Politico.

В публикации издания говорится, что американские чиновники в частном порядке сообщили своим израильским коллегам о возможности поддержки операции в Рафахе.

По словам четырех американских чиновников, в частных разговорах представители администрации США дали понять Израилю, что они могут поддержать план, который будет похож на контртеррористическую операцию, а не на полномасштабную войну.

Это, как утверждают представители администрации, позволило бы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уничтожить представителей ХАМАС и избежать сцен, которые привели бы к ухудшению общественного мнения относительно израильской кампании и отношения Байдена к войне.

Должностные лица Израиля говорят, что наземной операции в Рафахе не удастся избежать: «В конце концов, мы не сможем выиграть эту войну, если не разгромим батальоны ХАМАС в Рафахе».

Однако, ссылаясь на данные военной разведки, предоставленные высокопоставленным чиновникам Белого дома и администрации, некоторые ключевые члены команды Байдена сомневаются в том, что Израиль намерен провести крупную военную операцию в ближайшее время.