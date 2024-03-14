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Обязаны ли в Беларуси предоставить работнику дополнительный отпуск на свадьбу?

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  • 14.03.2024, 17:18
Обязаны ли в Беларуси предоставить работнику дополнительный отпуск на свадьбу?

Объяснила юрист.

«Прочитала, что в связи со свадьбой на работе теперь вовсе не обязательно брать отпуск за свой счет, а можно просто взять не более трех дней отпуска с сохранением среднего заработка. Это касается только свадьбы?» - спросила у «АиФ» жительница Солигорска.

«Нет, это касается не только свадьбы, - утверждает юрист Вероника Шпаковская. - С 1 января 2024 года в Трудовой кодекс Беларуси внесены некоторые изменения. Теперь согласно ст. 190 ТК РБ в случаях рождения ребенка, регистрации заключения брака, смерти близких родственников или по иным уважительным причинам работнику может быть предоставлен отпуск сроком не более трех календарных дней по каждой из указанных причин с сохранением среднего заработка, если это предусмотрено коллективным договором, иными локальными правовыми актами, нанимателем.

Уважительность причины по-прежнему определяется нанимателем, если иное не установлено коллективным договором, иными локальными правовыми актами. Для получения отпуска работнику нужно написать соответствующее заявление с указанием причины отпуска и согласовать с нанимателем день (дни) освобождения от работы».

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