Названы топ-5 противовоспалительных специй для улучшения памяти и похудения 14.03.2024, 17:30

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Уникальные соединения, содержащиеся в них, укрепят ваш организм.

Специалисты назвали топ-5 противовоспалительных специй, которые стоит добавить в свой рацион, чтобы укрепить здоровье кишечника и улучшить работу мозга. Также данные специи помогают контролировать вес, пишет shefinds.com.

Сертифицированный диетолог Линда Хосаба рассказала, что такими чудодейственными свойствами обладают следующие специи:

Куркума. Было доказано, что куркумин обладает противовоспалительными свойствами, что делает его полезным при артрите и воспалительных заболеваниях кишечника. Более того, куркума может поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий, что, в свою очередь, способствует снижению веса. Куркума также проявляет нейропротекторные свойства, которые могут улучшить когнитивные функции и память.

Имбирь. Содержит гингеролы и шогаолы и является еще одной мощной противовоспалительной специей. Он может помочь облегчить воспаление кишечника и уменьшить боль, связанную с такими заболеваниями, как артрит. Кроме того, имбирь способствует пищеварению, стимулируя выработку пищеварительных ферментов, и может улучшить когнитивные функции.

Корица. Исследования показывают, что корица может быть полезна для контроля уровня сахара в крови и снижения маркеров воспаления. И то, и другое может помочь сбросить лишние килограммы.

Тмин. Может быть полезен для лечения воспалительных заболеваний кишечника, помогает пищеварению и способен улучшить функцию памяти.

Черный перец. Содержит пиперин, активное соединение, которое проявляет противовоспалительные свойства и улучшает усвоение других полезных соединений, таких как куркумин. Это может стимулировать пищеварение и улучшить усвоение питательных веществ.