«Кадыровцы» уже сбежали: российские добровольцы рассказали о ситуации на Белгородщине 14.03.2024, 17:26

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Сейчас бои продолжаются сразу в нескольких населенных пунктах вдоль границы.

Ярые путинисты - кадыровцы и боевики группировки «Эспаньола» - избегают прямых столкновений с российскими добровольческими подразделениями. Об этом сообщил представитель «Легиона Свобода России» Алексей Барановский в интервью 24 каналу.

«Тик-ток войска» на то и есть «тик-ток войска». Ничего удивительного, что кадыровцы никогда не появляются там, где действительно жарко», - заявил он, комментируя информацию о внезапном бегстве кадыровцев из Белгорода.

По его словам, не менее «интересным» является российское подразделение «Эспаньола», которое состоит из российских футбольных фанатов и известно своей откровенно нацистской идеологией.

«Они тоже в интернете очень агрессивно высказываются и против легиона, и против РДК. Однако почему-то они боятся прийти на место встречи. Вы знаете, что и в РДК, и в легионе тоже есть выходцы из футбольных клубов. Однако сами путинисты не спешат на этот вызов», - рассказал Барановский.

Рассказывая о текущей ситуации в приграничных районах России, он заметил, что поселок Теткино в Курской области, который сейчас у всех на слуху, является лишь одной из многих точек противостояния с правительственными силами.

«Просто внимание приковано именно к Курской, ведь для них это такая «новинка». Но в Белгородской области тоже в приграничных селах ситуация очень напряженная. Там как минимум 3 - 5 населенных пунктов, где происходят активные бои. Вообще серая зона сейчас значительно подвинулась от российско-украинской границы вглубь территории России», - заявил он.