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Сырский назвал виды оружия, которые вышли на первый план в войне

  • 14.03.2024, 17:42
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Сырский назвал виды оружия, которые вышли на первый план в войне

Только тот, кто первый добьется отрыва, будет иметь шанс на победу.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу.

Об этом он написал в Facebook.

По словам главкома, в условиях постоянного применения дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов, ударные беспилотники постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою.

Он отметил, что надежную защиту военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.

Сырский также сообщил, что посетил Запорожскую область, отметив, что оперативная обстановка в этом районе находится под контролем Украины.

Россияне продолжают атаковать позиции украинских военных в районах Роботино, Вербового, однако особого успеха не достигают.

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