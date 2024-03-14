Выработка рефлекса у россиян
- Роман Шрайк
- 14.03.2024, 18:01
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Уже не радуются как прежде.
По поводу сегодняшнего обстрела Белгорода.
Тенденцию можно было заметить и раньше. После крупных ракетных атак по Украине что-то прилетало по Белгороду.
Сейчас крупных ракетных атак нет почти месяц (вероятно, сказалось сбивание двух А-50), но атаки Shahed по жилым домам с жертвами мирного населения не прекращаются.
Не очень правильно, чтобы «ответками» занимались ВСУ, поэтому мы и видим сообщения от РДК и ЛСР: «Обстрелы мирных городов и сел Украины продолжаются, как и прежде! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!»
После таких сообщений в Белгороде воют сирены и появляются видео с разбитыми стеклами.
То есть, имхо, мы видим попытку выработать рефлекс: прилетело по Украине – прилетело по Белгороду/Курску.
Как только жители российских приграничных городов видят сообщения о прилетах по украинским домам, они должны не радоваться, как раньше, а планировать поход в укрытие.
Без оценок, просто описываю логику.
Роман Шрайк, Telegram