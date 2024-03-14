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Выработка рефлекса у россиян

  • Роман Шрайк
  • 14.03.2024, 18:01
  • 4,938
Выработка рефлекса у россиян
Роман Шрайк

Уже не радуются как прежде.

По поводу сегодняшнего обстрела Белгорода.

Тенденцию можно было заметить и раньше. После крупных ракетных атак по Украине что-то прилетало по Белгороду.

Сейчас крупных ракетных атак нет почти месяц (вероятно, сказалось сбивание двух А-50), но атаки Shahed по жилым домам с жертвами мирного населения не прекращаются.

Не очень правильно, чтобы «ответками» занимались ВСУ, поэтому мы и видим сообщения от РДК и ЛСР: «Обстрелы мирных городов и сел Украины продолжаются, как и прежде! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!»

После таких сообщений в Белгороде воют сирены и появляются видео с разбитыми стеклами.

То есть, имхо, мы видим попытку выработать рефлекс: прилетело по Украине – прилетело по Белгороду/Курску.

Как только жители российских приграничных городов видят сообщения о прилетах по украинским домам, они должны не радоваться, как раньше, а планировать поход в укрытие.

Без оценок, просто описываю логику.

Роман Шрайк, Telegram

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