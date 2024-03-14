«Сваливают люди на панике»: ГУР перехватило разговор о ситуации в Белгородской области 4 14.03.2024, 18:18

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Подруга оккупанта рассказала о происходящем.

В отдельных районах Белгородской области, где подразделения «РДК», легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» продолжают атаковать позиции российской армии, проводится опрос об эвакуации гражданского населения, местные пребывают в панике.

Об этом свидетельствует опубликованный военной разведкой Украины телефонный разговор жены или подруги оккупанта.

«Тут домовой опрос об эвакуации, мы не открыли. Спрашивают, кто эвакуируется и куда. Я ничего не сказала. Я дверь не открыла, и они пошли дальше... Короче, сваливают люди на панике уже», - заявила она.