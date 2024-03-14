Сотрудницу фирмы LG судили за препятствия во время обыска 14.03.2024, 18:26

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Анастасия Малевич

Фото: Вконтакте

Хапун среди сотрудников компании состоялся в конце февраля.

На семь суток административного ареста осудили сотрудницу компании LG Анастасию Малевич. Приговор ей вынесли 21 февраля в суде Заводского района Минска, сообщают правозащитники «Весны».

На девушку составили протокол по ст. 24.3 КоАП. В нем говорилось, будто она мешала милиционерам провести обыск в ее квартире. Также в протоколе утверждалось, будто Малевич «упиралась ногами и не впускала в квартиру с целью сокрытия оружия и средств совершения преступления, а именно мобильного телефона».

Напомним, хапун среди сотрудников компании LG состоялся в конце февраля. Силовики назвали белорусское представительство компании «экстремистским сообществом» и задержали не менее четырех человек, в том числе Анастасию Малевич.