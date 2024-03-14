До +15°C ожидается в Беларуси в пятницу 14.03.2024, 19:05

Синоптики рассказали о погоде на 15-20 марта.

Мокрый снег, дожди и до плюс 15 градусов прогнозируется в Беларуси с 15 по 20 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В ближайшие дни, 15-16 марта, на погоду в Беларуси будет влиять преимущественно область повышенного атмосферного давления. Поэтому облаков будет немного и весеннее солнце поднимет столбики термометров до отметок плюс 7-15 градусов, ночью при этом температура воздуха будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Вместе с тем существенных осадков по республике не ожидается, лишь в дневные часы субботы очаг высокого давления с запада начнет теснить малоактивный фронтальный раздел, в результате чего местами в западных и северо-западных районах пройдут кратковременные дожди. В воскресенье Беларусь будет находиться во власти атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Финский залив. Поэтому без осадков в виде дождя не обойдется, а в западных районах к вечеру не исключена вероятность и мокрого снега», - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 15 марта, погода будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит минус 4 - плюс 2 градуса, а днем - плюс 7-13 градусов.

В субботу, 16 марта, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в некоторых районах по западу и северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, а днем - от плюс 8 до 15 градусов.

В воскресенье, 17 марта, на большей части территории республики прогнозируются дожди, вечером по западу возможен мокрый снег. Ночью и утром в некоторых районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет плюс 1-8 градусов, а днем - плюс 6-13 градусов. По прогнозам синоптиков, неустойчивая с осадками погода ожидается в республике в первой половине следующей недели. Вместе с тем на территорию нашей страны устремятся более прохладные воздушные массы, в результате чего температурный фон понизится и дневные максимумы не превысят плюс 2-9 градусов, а осадки станут идти в виде мокрого снега и дождя.

В понедельник-вторник, 18-19 марта, на большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в некоторых районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров покажут минус 3 - плюс 3 градуса, днем - плюс 2-9 градусов.

В среду, 20 марта, местами по стране ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в некоторых районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью синоптики обещают минус 3 - плюс 3 градуса, а днем - плюс 2-9 градусов.