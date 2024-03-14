Байден незначительно опередил Трампа в новом опросе 2 14.03.2024, 19:08

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При этом избиратели обеспокоены возрастом Байдена и уголовными процессами против Трампа.

Действующий президент США Джо Байден имеет незначительное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом накануне президентских выборов в ноябре, показал новый опрос Reuters/Ipsos.

Около 39% зарегистрированных избирателей в онлайн-опросе, который завершился в среду, 13 марта, сказали, что проголосовали бы за демократа Байдена, если бы выборы состоялись сегодня, по сравнению с 38%, которые выбрали бы бывшего президента-республиканца Трампа.

11% респондентов заявили, что будут голосовать за других кандидатов, 5% - что не будут голосовать, а 7% сказали, что не знают или отказались отвечать.

При этом избиратели обеспокоены возрастом Байдена, которому 81 год, а также уголовными процессами против Трампа, в том числе по обвинению в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Трамп имел незначительное преимущество среди всех респондентов, но преимущество Байдена среди зарегистрированных избирателей было значительным — люди, уже зарегистрированные для участия в голосовании, с большей вероятностью пойдут на выборы в ноябре. Только две трети избирателей, обладающих правом голоса, приняли участие в президентских выборах 2020 года, на которых Байден победил Трампа.

В семи «шатких штатах», результаты голосования в которых могут стать решающими, Трамп опережает Байдена с результатом 40% до 37% среди зарегистрированных избирателей.

Поскольку многие американцы не в восторге ни от Трампа, ни от Байдена, новый опрос показал, что независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди-младшего готовы поддержать 15% зарегистрированных избирателей, если он будет третьим кандидатом в избирательном бюллетене по сравнению с 17% в январе.

Оказалось, что Кеннеди может «переманить» часть избирателей от Трампа и Байдена.

Когда респондентам было предложено выбрать между Трампом и Байденом без каких-либо других вариантов, действующий президент США получил преимущество 50% против 48% среди зарегистрированных избирателей, а 2% отказались отвечать на этот вопрос.

Хотя Трамп легко победил бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли в борьбе за номинацию как кандидата от Республиканской партии, у него есть уязвимые места среди независимых избирателей и даже в собственной партии.

Лишь около 37% сторонников Хейли планируют голосовать за Трампа теперь, когда она выбыла из республиканской борьбы, показал опрос. Около 16% сказали, что будут голосовать за Байдена, а остальные заявили, что поддержат кого-то другого или не будут голосовать вообще.