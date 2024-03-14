Белорусские скейтеры прокатились по крыше БелАЗа 1 14.03.2024, 19:14

Видеофакт.

Идея съемок эпичного ролика у скейтеров появилась еще в 2016 году. Вдохновением для организаторов стала мощь БелАЗ-75711 — крупнейшего карьерного самосвала в мире. Тогда Глеб Бенциовский — создатель Музея скейтбординга в Минске — и отправился на первую встречу с руководством предприятия. Понадобился не один год переговоров, чтобы на крыше самосвала установили мини-рампу. Сняли ролик к юбилею завода: в прошлом году «БелАЗу» исполнилось 75.

— Руководство «БелАЗа» сразу восприняло идею позитивно, потому что ничего подобного в мире еще не делали. Единственное, что было необходимо, — дошлифовать сюжетную линию. В итоге нам удалось документально подтвердить, что первый белорусский скейтборд был выпущен в Пинске на заводе «Кузлитмаш», который сейчас входит в «БелАЗ-Холдинг», — рассказал Onlíner Глеб Бенциовский.

Сюжет видео отсылает нас к 1980-м. Именно в 1983-м выпустили тот самый первый скейтборд — «Асфальтовый серфер ТНП-010». Юные скейтеры убегают от охранника завода и… О дальнейшем развитии сюжета нетрудно догадаться.

— Я сам протестировал мини-рампу, установленную на БелАЗе, и представляю, какие эмоции испытывали наши ребята! Это уникальный прецедент, который вряд ли кому-то удастся повторить в ближайшие годы, — делится впечатлениями Глеб.

Как рассказал организатор, в съемках принимали участие райдеры двух возрастов — именно так называют себя сами скейтеры. Молодые ребята изображали советских школьников, а наиболее титулованные скейтеры страны выполняли трюки на крыше самосвала.

По словам Глеба, самым уникальным местом для катания на скейте в Беларуси был до этого осушенный слаломный канал. Но в целом в мире с этим принято креативить: рампу для катания и поднимали на воздушном шаре, и пускали по воде. В нашей стране история скейтбординга насчитывает уже более 50 лет, несмотря на то, что первому белорусскому скейту чуть больше 40.

В самих съемках приняли участие около 35 человек. Но для реализации проекта понадобилось сотрудничество куда большей команды: Музея скейтбординга, Белорусской федерации скейтбординга, ОАО «БелАЗ», «Торгового дома БелАЗ» и завода «Кузлитмаш».