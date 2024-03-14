Столтенберг: Россия задействовала в Украине почти все свои сухопутные войска 7 14.03.2024, 19:46

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Йенс Столтенберг

Угрозы для НАТО нет.

На данный момент Россия задействовала почти все свои сухопутные войска в войне против Украины, поэтому военной угрозы для стран НАТО нет.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

Отвечая на вопросы журналистов по поводу агрессивных заявлений РФ и угроз военной группировки на границах с Финляндией, Столтенберг подчеркнул, что сейчас ситуация с безопасностью стала лучше.

«Финляндия сейчас находится в безопасности больше, чем она имела до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта общими обязательствами в обороне, согласно статье 5, один за всех, все за одного. Практически все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины. Так что мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что союзники по НАТО будут продолжать внимательный мониторинг ситуации и дальнейших действий России.

Столтенберг добавил, что что эта организация «способна защитить любого союзника», и успешно выполняет эту задачу уже 75 лет подряд.