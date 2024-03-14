Столтенберг: Россия задействовала в Украине почти все свои сухопутные войска

Столтенберг: Россия задействовала в Украине почти все свои сухопутные войска7
- 14.03.2024, 19:46
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Угрозы для НАТО нет.
На данный момент Россия задействовала почти все свои сухопутные войска в войне против Украины, поэтому военной угрозы для стран НАТО нет.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».
Отвечая на вопросы журналистов по поводу агрессивных заявлений РФ и угроз военной группировки на границах с Финляндией, Столтенберг подчеркнул, что сейчас ситуация с безопасностью стала лучше.
«Финляндия сейчас находится в безопасности больше, чем она имела до присоединения к Альянсу, потому что сейчас она прикрыта общими обязательствами в обороне, согласно статье 5, один за всех, все за одного. Практически все российские сухопутные силы задействованы в агрессивной войне против Украины. Так что мы не видим никаких непосредственных военных угроз против любого союзника по НАТО», — сказал Столтенберг.
Он также подчеркнул, что союзники по НАТО будут продолжать внимательный мониторинг ситуации и дальнейших действий России.
Столтенберг добавил, что что эта организация «способна защитить любого союзника», и успешно выполняет эту задачу уже 75 лет подряд.