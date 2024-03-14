Лукашенко вспомнил о лозунге «Стоп таракан!» 10 14.03.2024, 19:54

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Людмила Борейко. Фото: TUT.BY

Диктатор до сих пор держит обиду на автора популярного лозунга.

Следственный комитет начал процесс специального производства в отношении жительницы Глубокого Людмилы Борейко, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщину обвиняют по статье 188 УК (Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, содержащих обвинение в совершении тяжкого преступления). Ей предлагают прийти в Следственный комитет по адресу: город Глубокое, улица Ленина, 95. Сейчас Борейко находится за границей.

Как пишет правозащитный центр «Весна», именно она придумала лозунг «Стоп таракан!».

Людмила Борейко стала известной в Беларуси после стрима Сергея Тихановского, который 31 марта 2020 года приезжал в Глубокое. На встрече женщина рассказала, как живут люди в ее родном городе, выразила свое мнение о политике Александра Лукашенко, а также об эпидемии коронавируса.

После этой встречи женщина получила штраф в 270 рублей за нарушение ч. 1 ст. 23.34 КоАП. С точки зрения милиции, она осуществила «пикетирование путем публичного выражения своих общественно-политических интересов и личного отношения к действующей власти в режиме онлайн на YouTube-канале „Страна для жизни“ без соответствующего разрешения Глубокского районного исполнительного комитета» (из записи в протоколе).