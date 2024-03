Ученые: Радость от жизни можно тренировать 14.03.2024, 20:14

Для этого нужно выполнять особые упражнения.

Ученые настойчиво изучают счастье – субъективное благоденствие, как они называют это эфемерное состояние. И время от времени обосновывают способы, которые, по их мнению, помогают его достичь.

Последнее «изобретение» принадлежит британским ученым из Бристольского университета (School of Psychological Science, University of Bristol, UK) и их американским коллегам из Йельского университета (Department of Psychology, Yale University, USA). Исследование, которое они провели при самом деятельно участии студентов Бристольского университета, продемонстрировало: способность испытывать счастье можно тренировать словно мышцы. И аналогичным образом наращивать силу, но уже не мышц, а ощущений.

Студенты «тренировались и наращивали» сообразно методике, разработанной для них учеными. Курс был рассчитан на несколько месяцев.

«Качки», занимаясь ментальным фитнесом или фитнессом счастья, как его еще называют, регулярно гуляли на свежем воздухе, общались с незнакомыми людьми, дарили друг другу подарки, но главное – они заставляли себя мыслить оптимистично.

Из последующих опросов выяснилось: у прошедших курс «тренировок» улучшились и настроение, и самочувствие – в среднем на 15 процентов.

О своем исследовании ученые рассказали в журнале Higher Education.

Примечательно, что через год об улучшениях сообщили только те студенты, которые продолжили заниматься. То есть, ментальный фитнесс, как и традиционный – физический – нельзя бросать. Иначе все успехи пойдут насмарку.

«Тренеры» полагают, что толк от «тренировок» появляется от того, что те активизируют центры вознаграждения в мозгах. А ощущения эмоционального подъема, прилива сил, а иногда даже эйфории возникают под действием гормона дофамина, выработка которого усиливается.

Профессор Николас Кристакис из Гарварда и профессор Джеймс Фаулер из Университета Калифорнии в Сан-Диего уверяют, что счастье заразно. Подцепить инфекцию, по мнению ученых, можно, если проводить больше времени рядом с благополучными людьми. К примеру, счастливые соседи на 34 процента повышают шансы обрести собственное счастье.

Кстати, профессора считают, что заразно чуть ли не все кругом. От ближнего можно подцепить: депрессию, ожирение, алкоголизм, пристрастие к табаку, к беспорядочным половым связям. Равно как, общаясь с примерным окружением, можно выработать защитную реакцию от всего неприятного — своего рода иммунитет.