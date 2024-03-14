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В Белгородской области после «прилета» горит райадминистрация

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  • 14.03.2024, 20:49
  • 6,290
В Белгородской области после «прилета» горит райадминистрация

Что известно.

На территории Белгородской области в России загорелась районная администрация. Это произошло из-за «прилета».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на перехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время разговора мужчина поинтересовался, что происходит у его собеседника.

«Да у нас администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетело», - сказал мужчина.

ГУР уточнило, что разговор был перехвачен на Грайворонском направлении в Белгородской области. Собеседник сказал мужчине, что как раз из-за пожара в райадминистрации ему и позвонил.

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