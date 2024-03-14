Режим Лукашенко запретил ввозить из Литвы многие товары 3 14.03.2024, 21:03

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Правительство вводит запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

«Запрещены к ввозу для реализации и потребления на территории Беларуси следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, Беларусь устанавливает запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, включая продукты питания, строительные изделия и бытовую технику.

«В частности, в указанный перечень включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготы, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники», — рассказали в пресс-службе правительства.

Есть важное примечание: указанные запреты не затрагивают товары, ввозимые на территорию Беларуси для личного пользования.

В правительстве пояснили, что это — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска.