Столтенберг: Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить на поле боя 14.03.2024, 21:07

Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения на войне.

Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения на войне. И Украина доказала, что может уничтожать врага на поле боя и на море, и в небе.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой обращения к прессе по случаю 25-й годовщины вхождения Польши в НАТО.

«Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить (на поле боя. - Ред.). Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения. Путинская война уже стоила России более 350 000 военных потерь. На море украинские силы потопили или обезвредили существенную часть российского Черноморского флота. В небе Украина сбивает ключевые российские способности, включая высококачественные разведывательные самолеты», - сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что, несмотря на тяжелые потери российских войск, Путин не намерен отказываться от целей своей агрессивной войны. Ситуация остается тяжелой, поскольку Украина остро нуждается в боеприпасах.

«Каждый день задержки в Конгрессе США отражается на поле боя. Опросы, проведенные в Альянсе, свидетельствуют, что две трети наших граждан по обе стороны Атлантики хотят, чтобы их страны продолжали поддерживать Украину. Большинство в Конгрессе также положительно настроены на продолжение такой помощи. Сейчас нам нужно перевести эту общественную и политическую поддержку в голосование как можно скорее», – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Руководитель Альянса поблагодарил Польшу, которая с начала российской агрессии была среди наиболее мощно поддержавших Украину стран, предоставила оружие и приняла у себя более миллиона украинских беженцев.