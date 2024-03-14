закрыть
14 марта 2024, четверг, 21:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Столтенберг: Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить на поле боя

  • 14.03.2024, 21:07
Столтенберг: Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить на поле боя

Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения на войне.

Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения на войне. И Украина доказала, что может уничтожать врага на поле боя и на море, и в небе.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе во время совместного с президентом Польши Анджеем Дудой обращения к прессе по случаю 25-й годовщины вхождения Польши в НАТО.

«Со всей креативностью Украина доказала, что Россию можно бить (на поле боя. - Ред.). Россия платит очень высокую цену за небольшие достижения. Путинская война уже стоила России более 350 000 военных потерь. На море украинские силы потопили или обезвредили существенную часть российского Черноморского флота. В небе Украина сбивает ключевые российские способности, включая высококачественные разведывательные самолеты», - сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что, несмотря на тяжелые потери российских войск, Путин не намерен отказываться от целей своей агрессивной войны. Ситуация остается тяжелой, поскольку Украина остро нуждается в боеприпасах.

«Каждый день задержки в Конгрессе США отражается на поле боя. Опросы, проведенные в Альянсе, свидетельствуют, что две трети наших граждан по обе стороны Атлантики хотят, чтобы их страны продолжали поддерживать Украину. Большинство в Конгрессе также положительно настроены на продолжение такой помощи. Сейчас нам нужно перевести эту общественную и политическую поддержку в голосование как можно скорее», – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Руководитель Альянса поблагодарил Польшу, которая с начала российской агрессии была среди наиболее мощно поддержавших Украину стран, предоставила оружие и приняла у себя более миллиона украинских беженцев.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко