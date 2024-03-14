В Минске не могут найти почти 35 тысяч работников 7 14.03.2024, 21:02

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Среди специалистов больше всего нужны медики.

По состоянию на 1 марта компании в Минске искали 34,6 тыс. работников. Из них по рабочим специальностям – 21,6 тысячи или 62,3% от всех недостающих кадров. Об этом сообщает Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

При этом за содействием в трудоустройстве к чиновникам обратились только 1513 человек. Из них помогли найти занятие 63% людей. Это не только постоянная работа, но и временные оплачиваемые общественные работы.

Из числа специалистов больше всего нужны врачебные работники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные работники, финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания (повар, продавец, контролер-кассир, официант, мойщик посуды), строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, электрогазосварщик), сферы транспорта (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика, тракторист), промышленности (оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик бытовой техники, токарь, фрезеровщик, электромонтер), жилищно-коммунального хозяйства (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, слесарь-сантехник, уборщик территорий), – пишет Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

По данным республиканского банка вакансий, 14 марта в Беларуси ищут 138,6 тыс. работников. Из общего числа вакансий почти 63 тысячи были размещены в последний месяц.