закрыть
14 марта 2024, четверг, 22:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сейм Литвы призвал запретить импорт зерна из Беларуси на уровне ЕС

1
  • 14.03.2024, 22:02
Сейм Литвы призвал запретить импорт зерна из Беларуси на уровне ЕС

За резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.

Сейм Литвы 14 марта принял резолюцию с призывом запретить на европейском уровне импорт российских и белорусских зерновых культур.

Об этом сообщает «Европейская правда».

За резолюцию единогласно проголосовали 107 депутатов литовского Сейма.

В ней парламентарии обращаются к Европейской комиссии с просьбой срочно разработать законопроект о запрете импорта зерна российского и белорусского происхождения в ЕС, а другие евроинституты – поддержать такой запрет.

Также литовский Сейм просит Еврокомиссию обеспечить сотрудничество и координацию между государствами-членами ЕС с целью эффективного и одинакового применения этого запрета на всей территории Евросоюза.

Отдельно резолюция предлагает рассмотреть возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции – использовать украинскую продукцию.

В случае неблагоприятных рыночных цен Еврокомиссии предлагается применить систему интервенций для закупки излишков зерновых в Украине, что позволит поддержать цены на зерновые и гарантировать доходы производителей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко