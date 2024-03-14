«Республиканцы за Украину» запустили новую рекламу для поддержки петиции по пакету помощи 2 14.03.2024, 22:16

Законодатели пытаются привлечь однопартийцев к подписанию документа.

Группа республиканцев в Конгрессе США, призывающая к увеличению американской помощи Украине, запустила новую рекламную кампанию в Вашингтоне, чтобы усилить поддержку законодателями петиции по вынесению на голосование в Палате представителей законопроекта о военной помощи Украине (60 млрд долларов) в обход спикера Майка Джонсона, который тормозит процесс уже месяц.

«Республиканцев достаточно, чтобы подписать петицию об увольнении, принять законопроект и помочь Украине победить. Им просто нужно поторопиться и сделать это. Каждый день, когда Конгресс медлит, гибнет все больше украинских солдат и гражданских, и тем слабее выглядит Америка», – сказал представитель группы «Республиканцы за Украину» Ганнер Рамер, сообщает The HILL.