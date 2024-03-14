Ученые выяснили лучшее время суток для человека 14.03.2024, 22:29

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В это время настроение меняется.

Исследователи из Мичиганского университета и Dartmouth Health обнаружили, что 5 утра — это время, когда респонденты сообщали о своем наихудшем настроении независимо от того, когда они встали. Напротив, 5 часов вечера — это время, когда большинство людей находятся в самом приподнятом настроении.

«Настроение естественным образом меняется с самого низкого уровня утром и самого высокого вечером независимо от недосыпания», — объяснил психиатр Бенджамин Шапиро.

Ученые обнаружили, что настроение подчиняется ритму, связанному с внутренними часами организма, и влияние этих часов возрастает по мере того, как человек дольше бодрствует. Дэнни Форджер и его команда пришли к такому выводу, проанализировав данные Fitbit, полученные от 2602 врачей-интернов в течение двух лет. Они использовали результаты устройства для отслеживания состояния здоровья, чтобы оценить постоянную частоту сердечных сокращений участников, количество шагов, данные о сне и ежедневные показатели настроения. Между тем, измерение частоты сердечных сокращений позволили ученым оценить их циркадное время, а также время бодрствования.

Исследователи обнаружили, что, наряду с вышеупомянутой корреляцией времени и настроения, их душевное состояние частников ухудшалось по мере того, как они дольше бодрствовали.

«Недосыпание — это отдельный процесс, который еще больше снижает настроение, — объяснил Шапиро. — Таким образом, у человека, который не спит всю ночь в 5 утра, должно быть еще более низкое настроение, чем если бы он просто проснулся в 5 утра». Он добавил: «Однако в обычный день их настроение в 5 часов утра все равно будет ниже, чем вечером».

Команда проанализировала довольно небольшую выборку в искусственных лабораторных условиях. Согласно результатам, это может неточно отражать сложность и нюансы изменения настроения, а также то, как на него влияют такие факторы, как социальная динамика, расписание и темпераменты. Например, ученые отметили, что несколько участников не спали более 18 часов в течение дня. Тем не менее они считают, что исследование демонстрирует, как неинвазивный цифровой инструмент, такой как Fitbit, может эффективно использоваться в клинических условиях.

Форджер признает, что оно «представляет захватывающий новый способ изучения этих факторов в вопросах психического здоровья».