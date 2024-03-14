Алексей Гончаренко: Место Лукашенко в Гааге 14.03.2024, 22:50

Алексей Гончаренко

Киев делает все возможное, чтобы он оказался там побыстрее.

В прошлом году в Верховной Раде Украины призвали признать Беларусь оккупированной Россией территорией. Алексей Гончаренко заявил, что Лукашенко такой же преступник, как и Путин. Его место в будущем рядом с Путиным на скамье подсудимых в Гааге.

Лукашенко не раз угрожал Украине. «Если Запад будет помогать Украине, как сейчас, то ее дни сочтены», — заявлял белорусский диктатор.

Депутат Верховной Рады Украины Украины Алексей Гончаренко поделился комментарием с телеграм-каналом «Баста!» и рассказал, кто поддержал разрыв всех отношений с режимом Лукашенко и как в Верховной Раде реагируют на угрозы Лукашенко:

— Многие украинцы против того, чтобы с Беларусью были дипломатические отношения, особенно после того, что сделал Лукашенко. Россияне напали с территории Беларуси, они использовали территорию Беларуси, чтобы зайти Киевскую область. Именно оттуда шли российские военные и убивали людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. После такого ни о каких дипломатических отношениях с режимом Лукашенко быть не может.

Я буду и дальше настаивать на том, чтобы мы разорвали их.

На заявление Лукашенко реагируем, как и на заявления любого врага. С пониманием, анализируем каждое слово и, конечно же, обращаем внимание международного сообщества на эти безумные заявления. Все понимают, что его место в Гааге и мы делаем все возможное, чтобы он оказался там побыстрее.