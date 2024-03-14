Боррель: Исход войны России против Украины решится весной и летом 3 14.03.2024, 23:01

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Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС призвал к постоянной помощи Украине.

Глава дипломатии Европейского союза `Жозеп Боррель предположил, что исход войны России против Украины решится в этом году — весной и летом.

Заявление Борреля приводит Sky News.

Чиновник во время своего визита в Вашингтон призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими оккупантами на фоне сомнений в том, что американская поддержка возобновится.

Также Боррель подчеркнул, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США в ноябре.