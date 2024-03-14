Ярош: Белгородщина, Курщина, Воронежчина, как и Кубанщина, – украинская земля 7 Дмитро Ярош

14.03.2024, 23:15

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Дмитро Ярош

Все российские объекты на этих территориях – законные военные цели для ВСУ.

Белгородщина, Курщина, Воронежчина, южная Брянщина – украинская земля, как и Кубанщина и часть Донщины. О Крыме даже не говорю. Здесь хозяева – крымские татары и украинцы.

Поэтому все орковские объекты на этих территориях – законные военные цели, их население должно быть деимпериализировано, а их присоединение к будущему Украинскому самостоятельному соборному государству – дело божьего промысла и времени. Московская недоимперия будет уничтожена!

Да. Сейчас нам кажется, что это нереально, но поверьте человеку, который боролся за независимость Украины с ноября 1988 года: в июле 1991-го даже никто не предвидел распад СССР… Но это произошло. И слава Богу!

Так будет и с пацакстаном… Вспомните мое слово.

Дмитро Ярош, Facebook