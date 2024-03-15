Болгария отправила в Украину все обещанные БТР 15.03.2024, 5:14

Киев получил 100 бронетранспортеров.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев 14 марта объявил, что болгарская сторона завершила отправку всех бронетранспортеров, обещанных Украине в прошлом году.

Его слова цитирует телеканал bTV.

По словам Тагарева, первый эшелон с БТР, который насчитывал 30 вагонов, отправился в Украину 7 марта. «Последний уже выехал», – добавил глава болгарского Минобороны, не уточнив, когда именно он прибудет в Украину.

Тагарев добавил, что в транспортировке участвовали 26 единиц специальной техники, 247 военнослужащих и гражданских лиц из Командования логистического обеспечения, Сухопутных войск и Службы военной полиции Болгарии.

«Общая стоимость проекта превысила 170 тысяч левов (86 920 евро)», – объявил он.

Напомним, Национальное собрание Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.