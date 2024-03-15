Бои на территории России: Белгород «салютует» 1 15.03.2024, 8:06

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Названы новые цели добровольцев.

Четвертый день в приграничных с Украиной регионах России неспокойно. Добровольцы подразделений «Русский добровольческий корпус», Легион «Свобода России» и «Сибирский батальон» продолжают рейды в Белгородскую и Курскую области РФ. 14 марта ситуация обострилась. В Белгороде раздалось множество взрывов, а в приграничных селах идут бои.

Какова реальная цель этого рейда и к чему он приведет, разбирался «Апостроф».

Белгород салютует

С утра 14 марта жители Белгорода в соцсетях начали сообщать о взрывах в центре города и публиковали видео, как в небо поднимаются столбы дыма. При этом на фоне звучала воздушная тревога.

Позже российские добровольцы из легиона «Свобода России» опубликовали сообщение о том, что начали уничтожать склады БК в поселке Теткино Глушковского района Курской области. С другой стороны о боях с добровольческими подразделениями сообщали губернаторы Белгородской и Курской областей, а также так называемые российские «военкоры».

Один из военкоров написал, что добровольцы «преследуют цель создать «проходы» в линии обороны для продвижения основных сил». Мол, уничтожая позиции, ВСУ обеспечивают себе численный перевес на участках, снижают уровень защиты обороняющихся сил РФ. А «нанося урон объектам гражданской инфраструктуры, враг сеет панику в ближнем тылу», - отмечает военкор.

«Тут так называемые военкоры правы. Рейд российских добровольцев на территорию России посеял панику, как у местного населения, так и у властей, - говорит в комментарии «Апострофу» военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. - Кроме того, этот рейд в очередной раз показывает россиянам, что их границы не защищены».

«Действия добровольцев на территории Белгородской и Курской областей говорят о том, что война перешла на территорию России. И это хорошо. Мы можем пожелать успеха россиянам, которые хотят освободить свою родину от путинского режима, - говорит «Апострофу» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. - Поскольку военные действия приобрели серьезный оборот, то российскому военному командованию придется сейчас думать, как этому противостоять».

Цели рейда

По мнению Петра Черника, оккупантам придется снимать с фронта какие-то подразделения и срочно перебрасывать под Белгород и Курск.

«Нам будет тогда немного легче на фронте», - сказал Черник.

Этого же мнения придерживается и Александр Коваленко.

«Чтобы нейтрализовать диверсантов, а РДК, «Свобода России» и «Сибирский батальон» именно такую спецоперацию и проводят, российскому командованию нужно перебрасывать ресурсы с других направлений, например с Купянского», - отметил военный обозреватель.

Еще одна цель рейда, по мнению Коваленко, решить вопрос с демилитаризацией России.

«Бойцы РДК и легиона «Свобода России» выносят склады с БК и военные объекты, расположенные в приграничных с Украиной областях. И это хорошо, поскольку нам все равно придется проводит демилитаризацию России, а тут она уже началась», - отметил обозреватель.

Что касается политической составляющей – срыва выборов путина в этих регионах - то эксперты оценивают ее довольно сдержанно.

«Конечно, на этой территории избирательные участки не откроются, но и выборы тоже не сорвутся, поскольку в РФ предусмотрено электронное голосование», - отметил Петр Черник.

БНР на старте

Среди украинских экспертов также бытует мнение, что в Белгородской области может возникнуть условно БНР (Белгородская народная республика), которую не смогут контролировать российские власти. Но хватит ли ресурсов добровольческих корпусов для этого?

«Об освобождении Белгорода и Курска речи, конечно, не идет. У нас нет ресурса держать эти области под своим контролем. Но дестабилизировать ситуацию на какое-то время и устроить панику - вполне реально», - резюмировал Александр Коваленко.

Тем временем, боевые действия на территории РФ продолжаются. По сообщениям российских пабликов, в городе Грайворон Белгородской области паника, население пытается эвакуироваться, а ряд предприятий в Белгороде приостановили работу.