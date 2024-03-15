Добровольцы показали карту готовящегося массированного удара по армии РФ 15.03.2024, 8:20

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Гражданскому населению Белгородской и Курской областей дали 10 часов на эвакуацию.

Легион «Свобода России», продолжающий военную операцию совместно с другими добровольческими подразделениями на территории Белгородской и Курской областей, опубликовал карту приграничных с Украиной российских населенных пунктов, по позициям армии РФ в которых готовится массированный удар.

Соответствующая карта появилась в Telegram-канале легиона. В связи с готовящейся атакой добровольцы призывают гражданское население двух упомянутых российских областей к немедленной эвакуации и сообщают, что гуманитарный коридор будет работать с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта.

«После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах»,- сказано в сообщении.

Среди указанных на карте населенных пунктов, в частности, есть Теткино, Грайворон, Шебекино, Глушково, Шелаево и другие.