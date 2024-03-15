Z-каналы в тревоге сообщили о высадке нового десанта повстанцев в Белгородской области 4 15.03.2024, 8:31

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Добровольцы прилетели на вертолетах в Козинку.

Z-каналы в тревоге сообщают о высадке десанта российских добровольческих подразделений, воюющих на стороне Украины, в населенном пункте Козинка Белгородской области и ожесточенных боя здесь, передает dialog.ua.

Они утверждают, что высадка десанта осуществлялась с вертолетов, которые шли на сверхмалой высоте, недосягаемой для систем ПВО.

Кроме того, Z-каналы сообщают о боях в районе Сподарюшино. Утверждается, что повстанцы «подтягивают силы и технику через Сумскую и Харьковскую области».

Роспаблики также пишут, что с аэропорта в Харькове якобы готовится «вторая волна десанта и также ожидается наземная попытка прорыва границы».

Между тем «Сибирский батальон», который в эти дни проводит совместную с легионом «Свобода России» и РДК военную операцию в Белгородской и Курской областях, сообщает, что в Грайвороне Белгородской области распространяются панические настроения.

Подтверждением этому является аномальный поток машин из Грайворона в направлении Белгорода.

Это может указывать на то, что местные жители прислушались к советам вооруженной оппозиции покинуть район проведения операции в двух приграничных с Украиной областях.