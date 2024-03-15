«Годами обеспечивал семью, но оказался должен крупную сумму» 8 15.03.2024, 8:48

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Как белорус влез в долги по алиментам.

В редакцию onliner.by обратился читатель, который оказался в долгах из-за алиментов. Мужчина уверяет, что финансировал семью, а когда отношения между супругами испортились, оказался должен почти 11 000 рублей.

Журналисты попросили адвоката по семейному праву прокомментировать непростую историю.

Антон (имя изменено) живет в Минске, у него с бывшей женой двое общих детей. С исполнительными листами и задолженностью по алиментам мужчина столкнулся дважды. В первый раз — в 2018 году: тогда после ссоры жена подала на алименты, но спустя месяц пара помирилась и продолжила семейную жизнь.

По словам Антона, алименты он не платил, так как супруга обещала забрать исполнительный лист. Сделала она это через два года, в 2020-м, и взыскание приостановили. На тот момент задолженность составляла 4000 рублей, она аннулировалась. Собеседник недоволен тем, что в отделе принудительного исполнения его лично не уведомляли ни о начале исполнения, ни о его прекращении. При этом в разговоре с журналистом отец упомянул, что на работу документы все же приходили.

В 2023 году Антон с женой развелись. В суде мужчина внезапно узнал о задолженности по алиментам за три предыдущих года — накопилась сумма в 10 000 рублей. Мужчина уверяет, что все это время они с супругой жили вместе, как обычная семья, и он вкладывался в семейный бюджет.

— Я тратил все до последнего рубля на семью и, ничего не подозревая, жил обычной жизнью. Мы вместе купили авто, мебель, технику и многое другое, на что есть подтверждающие документы, фото- и видеодоказательства.

Процесс по разделу имущества у бывших супругов не завершен. Сейчас мужчина работает на полставки, официальная зарплата у него — около 850 рублей. Для погашения долга из зарплаты у него вычитают около 70%.

— Не остается ни на прожить, ни на телефон положить — ни на что вообще, — жалуется собеседник.

Бывшая супруга предлагает Антону переписать на нее свою долю в квартире и таким образом покрыть задолженность по алиментам, но мужчина против: он считает это совместно нажитым имуществом и хочет разделить его поровну. С февраля этого года арестована машина Антона, за которую он выплачивает кредит. Также мужчину ограничили в праве водить авто.

Адвокат: если алименты уплачиваются добровольно, нужно брать расписки

По закону у родителя, с которым живут дети, есть право взыскать со второй стороны алименты за три последних года. Например, так может поступить жена — тогда ей надо доказать, что она уже пыталась взыскать алименты с мужа и не получила их. Вероятно, в этой ситуации так и произошло.

Один из вопросов, который до сих пор остается у Антона: мог ли он в моменте узнать, что становится плательщиком алиментов? Журналисты спросили у адвоката по семейному праву Майи Александровой, как по закону должны уведомлять об этом родителей.

Если человек обращается в суд с заявлением о взыскании алиментов, суд известит должника при любом варианте, а их есть два: упрощенный (приказное производство) и стандартный (исковой порядок).

Вариант №1. Приказное производство

Такой путь возможен, если требование не связано с установлением материнства и (или) отцовства либо не нужно привлекать к делу третьих лиц: например, предыдущих жену или мужа, у которых также есть дети от этого человека.

Алгоритм такой:

Взыскатель предоставляет документы, подтверждающие заявленные требования, в том числе справку с места работы должника.

Суд выносит определение о судебном приказе, не вызывая стороны.

После этого в течение трех дней судья направляет должнику копию определения о судебном приказе с уведомлением о вручении.

Если тот не согласен, он вправе в десятидневный срок со дня получения этого документа направить в суд свои возражения. Сделать это можно любыми средствами связи.

Если поступают возражения, судья отменяет определение о судебном приказе, и взыскание алиментов происходит в исковом порядке.

Вариант №2. Исковой порядок

В таком случае в суд вызываются обе стороны — и взыскатель (истец), и должник (ответчик). Дело рассматривается с их участием.

— Должник может не знать о том, что взысканы алименты. Если он умышленно уклоняется от получения повесток из суда — это недобросовестность должника. Если же взыскатель указал не тот адрес — это недобросовестность взыскателя. Это частные случаи, — отмечает адвокат.

Если алименты взысканы и супруг или супруга направили исполнительный лист в отдел принудительного исполнения, должнику придет уведомление оттуда. Но он может не узнать об этом, если не живет по месту регистрации, находится в отъезде или был указан не тот адрес.

— Существует реестр должников — можно проверить этот список самостоятельно.

Должник имеет право прийти в отдел принудительного исполнения в день приема судебного исполнителя (дату можно узнать на сайте ОПИ) и ознакомиться с материалами исполнительного производства, взять расчет задолженности (если есть). Заинтересованным всегда подскажут, как поступить дальше. Кстати, расчет судебного исполнителя или его действия можно обжаловать, но в таких случаях нужно разбираться индивидуально.

Можно ли уменьшить размер долга по алиментам? Да, закон дает такую возможность. Можно подать в суд исковое заявление о полном или частичном освобождении от задолженности по алиментам. Уменьшить долг получится, если суд установит, что неуплата алиментов произошла в связи с болезнью плательщика или по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не позволяет погасить образовавшуюся задолженность. Тут тоже каждый случай нужно рассматривать отдельно, важны конкретные обстоятельства.

Как «застраховать» себя от взыскания алиментов тем, кто в полной мере обеспечивает ребенка? Если вы платите алименты добровольно наличными, то нужно брать расписки. Если переводите деньги на карту, то в назначении платежа нужно указывать, что это перевод в счет уплаты алиментов. Если возникнут спорные ситуации, эти документы помогут застраховать должника от каких-либо претензий со стороны взыскателя.